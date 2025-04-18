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В Новосибирской области снижается стоимость проезда по «Картам жителя»

С 20 апреля жители Новосибирской области смогут приобрести месячные проездные по сниженной цене — 240 рублей вместо 270.

Льготный тариф будет действовать при покупке через цифровой сервис «Карта жителя». Срок действия специальной цены — до 19 июля.

«Карта жителя» предоставляет доступ к ряду социальных услуг и мерам господдержки.

Чтобы получить скидку, нужно зарегистрироваться на сайте karta.nso.ru или в мобильном приложении «Карта жителя НСО» с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуги. Затем необходимо привязать карту «Мир» в разделе «Мои карты Мир». После этого в разделе «Мои сервисы» появятся доступные опции.