В Новосибирской области снижается стоимость проезда по «Картам жителя»

Чтобы получить скидку, нужно зарегистрироваться на сайте karta.nso.ru или в мобильном приложении «Карта жителя НСО» с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуги. Затем необходимо привязать карту «Мир» в разделе «Мои карты Мир». После этого в разделе «Мои сервисы» появятся доступные опции.