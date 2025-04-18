Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные товары

Так, по словам главы руководителя направления «Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries» Евгения Булдыгина, бесплатная доставка товаров с маркетплейса до двери в ближайшее время будет введена в Армении, Казахстане и Беларуси. Отмечается, что введение грузовой доставки станет важным шагом к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ.