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Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные товары

Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Популярный маркетплейс Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные грузы, сообщает РИА Новости.

Так, по словам главы руководителя направления «Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries» Евгения Булдыгина, бесплатная доставка товаров с маркетплейса до двери в ближайшее время будет введена в Армении, Казахстане и Беларуси. Отмечается, что введение грузовой доставки станет важным шагом к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ.

Раньше эту услугу получали только на территории России. А сейчас доставить до двери с Wildberries белорусы смогут и товары из категории мебель, бытовая техника, сантехника, стройматериалы и товары для дачи.

Изначально сервис будет доступен в крупнейших городах этих стран: Ереване, Астане и Минске. А затем за год Wildberries расширит маршруты и охватит большее количество населенных пунктов в регионах.

Ранее Wildberries ввел бесплатную доставку заказа за два часа в Беларуси. И еще популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee.

Тем временем МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами.