Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные товары

Популярный маркетплейс Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные грузы, сообщает РИА Новости.
Так, по словам главы руководителя направления «Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries» Евгения Булдыгина, бесплатная доставка товаров с маркетплейса до двери в ближайшее время будет введена в Армении, Казахстане и Беларуси. Отмечается, что введение грузовой доставки станет важным шагом к созданию единой логистической платформы Wildberries на всем пространстве СНГ.
Раньше эту услугу получали только на территории России. А сейчас доставить до двери с Wildberries белорусы смогут и товары из категории мебель, бытовая техника, сантехника, стройматериалы и товары для дачи.
Изначально сервис будет доступен в крупнейших городах этих стран: Ереване, Астане и Минске. А затем за год Wildberries расширит маршруты и охватит большее количество населенных пунктов в регионах.
Ранее Wildberries ввел бесплатную доставку заказа за два часа в Беларуси. И еще популярный маркетплейс Wildberries стал продавать белорусские автомобили Belgee.
Тем временем МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами.