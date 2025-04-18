Конференцию инновационных технологий электронной коммерции посетили 3 тыс. человек

Сообщили руководители РВБ и о существующих и перспективных возможностях для партнеров и покупателей. Так, Татьяна Ким рассказала о скором запуске собственных креативно-производственных кластеров для российских производителей рядом с логистическими комплексами Wildberries. Она отметила, что у резидентов компании будут специальные условия, включающие обучение для предпринимателей и персонала. Также в таких промышленных парках будут работать очень востребованные сервисы — собственный фулфилмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и технологов и многое другое. Уже в этом году начнется строительство первого подобного промышленного парка.