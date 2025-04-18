Эльмира Зарипова рассказала, какие отрасли Татарстана испытывают кадровый голод

«На сегодняшний день по республике наибольшая потребность в кадрах в отраслях обрабатывающей промышленности, на предприятиях транспорта, в отрасли строительства, в сфере оказания услуг. Высокая потребность в кадрах в сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере социальных услуг и в образовании», — рассказала она.