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Эльмира Зарипова рассказала, какие отрасли Татарстана испытывают кадровый голод

Наибольший дефицит кадров на сегодняшний день в Татарстане наблюдается в обрабатывающей промышленности, на предприятиях транспорта и строительства.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«На сегодняшний день по республике наибольшая потребность в кадрах в отраслях обрабатывающей промышленности, на предприятиях транспорта, в отрасли строительства, в сфере оказания услуг. Высокая потребность в кадрах в сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере социальных услуг и в образовании», — рассказала она.

Зарипова добавила, что в то же время отмечается некое снижение потребности в кадрах в отраслях, связанных с недвижимостью и торговлей.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит сегодня во всех муниципальных образованиях Татарстана. В Казани главной площадкой мероприятия стал КСК «УНИКС», где 80 ведущих предприятий и организаций города представили более 3 тыс. вакансий.