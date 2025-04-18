Эльмира Зарипова рассказала, какие отрасли Татарстана испытывают кадровый голод

Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
«На сегодняшний день по республике наибольшая потребность в кадрах в отраслях обрабатывающей промышленности, на предприятиях транспорта, в отрасли строительства, в сфере оказания услуг. Высокая потребность в кадрах в сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере социальных услуг и в образовании», — рассказала она.
Зарипова добавила, что в то же время отмечается некое снижение потребности в кадрах в отраслях, связанных с недвижимостью и торговлей.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит сегодня во всех муниципальных образованиях Татарстана. В Казани главной площадкой мероприятия стал КСК «УНИКС», где 80 ведущих предприятий и организаций города представили более 3 тыс. вакансий.