Курс доллара опустился до минимума за последний месяц

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и юаню, но подешевел к российскому рублю, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу.
По итогам торгов доллар упал в цене более чем на две копейки и откатился к показателю, установленному месяц назад, — 18 марта. К обеду, когда закрывается биржа, американская валюта стоила 3,059 белорусского рубля.
При этом утреннюю сессию доллар открыл еще более существенным падением — в момент начала торгов он стоил 3,018 рубля. В последний раз такой курс был в конце июля 2023-го. С начала этого года доллар подешевел уже на 41 копейку.
Евро в пятницу не торговался, а предыдущие торги в четверг закончились для европейской валюты ростом курса почти на три копейки. В данный момент на бирже евро стоит 3,5046 рубля.
Юань вслед за долларом подешевел на три копейки и установился на отметке 4,1341 рубля за десятку. Это пятое его снижение подряд. С начала апреля китайская валюта потеряла уже 13 копеек, а с начала года — 71.
Российский рубль в последнее время продолжает рост. В пятницу он прибавил одну копейку и теперь стоит 3,68 белорусского рубля за одну сотню. С начала года валюта РФ укрепилась почти на 10%, или на 33 копейки.