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Курс доллар снизился в Беларуси на торгах 18 апреля перед Пасхой

Доллар снизился, а российский рубль укрепился в Беларуси 18 апреля перед выходными.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси доллар ускорил снижение на биржевых торгах в пятницу, 18 апреля. Обновленные курсы сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, по результатам торгов в пятницу, 18 апреля, курс доллара и курс китайского юаня понизились. А вот курс российского рубля, наоборот, подрос.

В итоге курс 1 доллара, снизившись на 0,73%, в средневзвешенном выражении достиг 3,0590 белорусского рубля.

Курс китайской нацвалюты стал легче на 0,76%. В среднем на бирже за 10 юаней предлагали 4,1341 белрубля.

А вот курс российского рубля, наоборот, укрепился на 0,29%. В среднем на торгах 100 российских рублей продавали за 4,1341 белрубля.

В денежном выражении доллар в сравнении со средним курсом 17 апреля потерял 0,0224 белорусского рубля, курс юаня стал легче на 0,0318 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0105 белрубля.

Мы писали, что Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 18 апреля перед выходными.

Тем временем Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные товары.

А МНС Беларуси сказало о запрете посредников между банком и клиентами.