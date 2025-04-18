РЖД зафиксировали стоимость билетов на «Сапсаны» и «Ласточки» на 9 мая

«Купить билет на “Сапсан” и некоторые “Ласточки” (в том числе на направлениях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Иваново, Санкт-Петербург — Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки», — говорится в сообщении.