РЖД зафиксировали стоимость билетов на «Сапсаны» и «Ласточки» на 9 мая

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) зафиксировал стоимость билетов на «Сапсаны» и некоторые «Ласточки» отправлением 9 мая, купить их можно по сниженной фиксированной стоимости, рассказали в компании.
«Купить билет на “Сапсан” и некоторые “Ласточки” (в том числе на направлениях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Иваново, Санкт-Петербург — Псков и других) отправлением 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки», — говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что стоимость билета в экономический класс поездов «Сапсан» будет от 1945 рублей, а «Ласточек» от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.