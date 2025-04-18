Названы семь плюсов и минусов кроссовера FAW Bestune T90

так, чтобы обод руля не перекрывал панель приборов, и к рулю не пришлось тянуться. В старшей версии Flagship кресло регулируется в восьми направлениях (можно в том числе поменять наклон подушки). И диапазон настроек широкий, в отличие от многих китайских машин, на которых с этим издавна наблюдаются проблемы.