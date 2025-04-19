Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 19 апреля перед Пасхой

Так, Национальным банком установлены курсы валют на 19 апреля 2025 года, субботу. Перед Пасхой курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в сравнении с пятничным курсом валют.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 19 апреля, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0814 белорусского рубля, 1 евро — 3,5050 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6695 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 18 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены на 19 апреля перед Пасхой.
Еще курс доллар снизился в Беларуси на торгах 18 апреля перед Пасхой.
Мы писали, что Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 18 апреля перед выходными.
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