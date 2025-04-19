Юбилей ВАЗ-2101 «Жигули»: самая яркая, быстрая и дефицитная машина в СССР

19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые «копейки» — шесть автомобилей ВАЗ-2101 в красных и синих цветах, являющихся олицетворением флага РСФСР и приуроченных к столетию Владимира Ленина. В 2025 году эти модели отмечают свой юбилей — 55 лет! Как создавались эти машины и чем так отличились, что даже спустя более чем полвека о них до сих пор говорят? Давайте разбираться!
История создания ВАЗ-2101.
ВАЗ-2101, или «копейка», копия итальянского Fiat 124, стал культовым автомобилем в Советском Союзе. История его создания началась в 1966 году, когда было подписано соглашение между Fiat и советским Внешторгом о совместной разработке легковых автомобилей.
Хотя Fiat 124 и был наделён титулом «Автомобиль года» в 1967-м, во время испытаний на советских дорогах выявились серьёзные недостатки его конструкции. Обнаруженные проблемы в кузове, в задних тормозах и малом дорожном просвете, что важно на поселковых дорогах, привели к необходимости значительных изменений.
На основе полученных данных было внесено более 800 модификаций в конструкцию. Были усилены трансмиссия и сцепление, изменены подвеска и ходовая часть, внедрён открытый вал с промежуточной опорой, доработана конструкция синхронизаторов в КПП, а сзади появились барабанные механизмы. Кроме того, автомобиль получил травмобезопасные ручки дверей, наружное зеркало заднего вида и функцию трансформации сидений в спальные места.
ВАЗ-2101 был запущен в серийное производство в 1970 году на Волжском автомобильном заводе. За первый год было собрано 21 530 автомобилей, а в 1971 году их количество возросло до 172 175. Пик производства пришёлся на 1973 год, когда было выпущено 379 007 экземпляров.
С 1970-го по 1988 год завод произвёл почти 4,85 миллиона автомобилей всех модификаций с кузовом седан. «Жигули» стали популярными не только в Советском Союзе, но и за границей, включая страны Восточной и Западной Европы, Нигерию и Новую Зеландию. Великобритания даже получила праворульный вариант. Этот автомобиль ценился за свою надёжность и доступную цену, что сделало его настоящей иконой советской автомобильной промышленности.
Но почему «Жигули»? Где связь с «Ладой» и ВАЗ? На самом деле всё довольно просто. Такое название автомобиль получил от конструкторов завода в честь расположенной рядом с Тольятти, где находился завод по выпуску «копейки», горной системы — Жигулёвские горы. «Лада» — экспортное название.
Технические характеристики ВАЗ-2101.
С начала своего производства в 1970 году эта модель быстро завоевала популярность благодаря своим характеристикам и надёжности.
Автомобиль был оборудован 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 л.с., что позволяло развивать максимальную скорость до 140 км/ч. Также ВАЗ-2101 отличался экономичным расходом топлива в 8 л на 100 км. 4-ступенчатая механическая коробка передач делала поездку комфортной даже для новичков.
ВАЗ-2101 доказал свою надёжность не только на советских дорогах, но и на бездорожье, хотя изначально бывалые автомобилисты имели к нему довольно предвзятое отношение. Он был довольно лёгок в обслуживании, особенно было удивительно то, что на ночь зимой не нужно было сливать воду, в систему охлаждения был залит антифриз. Кроме того, «копейка» выделялась плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что делает её идеальным вариантом для любых условий.
Как ВАЗ-2101 повлиял на автопром.
«Жигули» — это не просто автомобиль, это символ целой эпохи для советских автолюбителей. С момента своего появления они задали высокие стандарты качества и конструкции для отечественного автопрома. Современные модели LADA продолжают эту традицию, сохраняя в себе лучшее от своих предшественников. Каждая новая машина разрабатывается с учётом российских реалий и потребностей водителей, Жигули не «адаптированы к России», а сделаны для неё.
В современных LADA по-прежнему присутствуют характерные черты «копейки»: надёжное шасси, большой и комфортный салон, а также стильный дизайн, который привлекает внимание. Неизменной осталась и серебристая ладья на радиаторе, напоминающая нам о длинной истории отечественного автопрома.
Интересные факты о «копейке».
Ну и в заключение собрали для вас несколько интересных фактов о ВАЗ-2101:
Например, «копейка» претерпела множество изменений за свою историю, таких как модернизация кузова, салона и двигателя. Основные модели это ВАЗ-2101 (1970−1983) с двигателем 1,2 л, ВАЗ-21011 (1974−1983) с 1,3 л, ВАЗ-21013 (1977−1988) с 1,2 л, а также праворульные версии для стран с левосторонним движением. Существовали и малосерийные модификации, такие как ВАЗ-21015 для спецслужб, а также модели с роторными двигателями ВАЗ-21018 и ВАЗ-21019 и пикап на базе ВАЗ-2101.
Конечно, такую популярную машину не могли обойти стороной мифы и слухи.
Например говорили, что итальянцы передали СССР устаревший автомобиль. На самом деле прототип ВАЗ-2101, Fiat 124, в 1966 году считался новой разработкой и даже получил титул «Лучший автомобиль Европы 1967 года».
Построив завод в Тольятти, итальянцы продали нам лицензию на базовую модель — Fiat 124. То, что в СССР лишь изменили некоторые внешние детали, — это, конечно, неправда. Автомобиль был переработан кардинально.
Кто-то утверждал, что советские инженеры испортили конструкцию Fiat. В качестве аргумента часто приводят задние тормозные диски, от которых конструкторы действительно отказывались. Однако после превращения в ВАЗ-2101 автомобиль стал выносливее, комфортабельнее и надёжнее.
Ещё говорили, что уже к моменту начала производства ВАЗ-2101 был устаревшим. На самом деле к 1970 году автомобиль находился в расцвете сил: это был добротный даже по европейским меркам классический седан.
Даже бытовало мнение, что ВАЗ-2101 был машиной только для элиты. Сначала это действительно было так: автомобиль получали через распределение, ждали по 5−7 лет, иногда покупали по блату. Но к 1980-м «Жигули» из мечты стали народной реальностью.
Кстати, как известно, рекламы в СССР не было, поэтому «копейку» презентовали через фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». В качестве её противника там выступал «Москвич».
«Копейка» сразу стала хитом рынка в СССР, все просто о ней мечтали. Машина была по тем временам революционная и значительно динамичнее уже морально устаревшего «Москвича». Было много случаев, когда покупатели случайно разбивали ВАЗ-2101 во время первой поездки потому, что не привыкли к такой резвости и динамике.