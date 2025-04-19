Юбилей ВАЗ-2101 «Жигули»: самая яркая, быстрая и дефицитная машина в СССР

ВАЗ-2101 доказал свою надёжность не только на советских дорогах, но и на бездорожье, хотя изначально бывалые автомобилисты имели к нему довольно предвзятое отношение. Он был довольно лёгок в обслуживании, особенно было удивительно то, что на ночь зимой не нужно было сливать воду, в систему охлаждения был залит антифриз. Кроме того, «копейка» выделялась плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что делает её идеальным вариантом для любых условий.