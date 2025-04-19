Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

C 2026 в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата: вот что нужно знать

Новая семейная выплата начнет действовать с 2026 года в России.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года в России введут налоговую льготу для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), семьи, признанные нуждающимися, смогут платить НДФЛ по сниженной ставке 6%.

«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми», — сообщил Говырин.

Как уточнил депутат, право на льготу получат не только кровные родители, но и усыновители с опекунами. Для этого необходимо соответствовать трем критериям: иметь официальное трудоустройство, постоянное проживание в РФ и статус налогового резидента.

По словам Говырина, финансирование подобной льготы осуществляется из средств федеральной казны с последующим распределением через Социальный фонд РФ.

Ранее KP.RU писал, что ставки по рыночной ипотеке могут стать ниже 25% к концу мая.