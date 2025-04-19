C 2026 в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата: вот что нужно знать

С 2026 года в России введут налоговую льготу для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), семьи, признанные нуждающимися, смогут платить НДФЛ по сниженной ставке 6%.
«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми», — сообщил Говырин.
Как уточнил депутат, право на льготу получат не только кровные родители, но и усыновители с опекунами. Для этого необходимо соответствовать трем критериям: иметь официальное трудоустройство, постоянное проживание в РФ и статус налогового резидента.
По словам Говырина, финансирование подобной льготы осуществляется из средств федеральной казны с последующим распределением через Социальный фонд РФ.
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