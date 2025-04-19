Челябинский электробус успешно сертифицирован

Модель создана в рамках программы импортозамещения. Первый прототип был собран в Санкт-Петербурге в 2022 году, после чего конструкцию адаптировали под отечественные компоненты и унифицировали на 75% с троллейбусом «Синара-6254». Как отметил гендиректор «Синара — ГМ» Сергей Шунин, это упрощает серийное производство, сокращает затраты и позволяет использовать проверенную базу поставщиков.