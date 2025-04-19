Челябинский электробус успешно сертифицирован

Испытания электробуса проводились в течение четырех месяцев на полигоне в Минске. Специалисты тестировали работоспособность всех систем, включая ходовые и тормозные характеристики.
Модель создана в рамках программы импортозамещения. Первый прототип был собран в Санкт-Петербурге в 2022 году, после чего конструкцию адаптировали под отечественные компоненты и унифицировали на 75% с троллейбусом «Синара-6254». Как отметил гендиректор «Синара — ГМ» Сергей Шунин, это упрощает серийное производство, сокращает затраты и позволяет использовать проверенную базу поставщиков.
Технические особенности: аккумуляторная батарея емкостью 441 кВт/ч обеспечивает пробег до 240 км в городском цикле; функция «Ночной зарядки» снижает нагрузку на электросети, продлевает срок службы батарей и оптимизирует энергозатраты, что особенно актуально для регионов с дифференцированными тарифами (например, Москва).
Салон электробуса рассчитан на 35 посадочных мест с антивандальными сиденьями, поручнями из нержавеющей стали, климат-контролем и USB-разъемами. Низкий пол, система наклона (килинг) и откидная аппарель облегчают посадку маломобильных пассажиров. Кабина водителя оснащена климат-контролем, регулируемой рулевой колонкой и эргономичными отсеками для хранения.
Серийное производство электробусов организовано на Челябинском заводе городского электротранспорта. Первым городом, где начнут эксплуатацию «СИНАРА-6253», станет Магнитогорск.