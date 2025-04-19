Минсельхоз: в России на 9% увеличился выпуск безалкогольных напитков

По данным Минсельхоза, за январь-февраль 2024 года выпуск безалкогольных напитков в России увеличился на 9% в годовом сравнении, достигнув 126,7 млн дал.
«С начала 2025 года российские производители значительно нарастили объемы выпуска безалкогольных напитков», — рассказали в Минсельхозе.
Согласно данным Минсельхоза, в январе-феврале 2024 года выпуск бутилированной воды в России (включая минеральную и питьевую) увеличился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 172,5 млн декалитров, из которых 49,5 млн дал составила минеральная вода, 60,2 млн дал — природная питьевая и 59,9 млн дал — очищенная питьевая вода.
В январе гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с KP.RU рассказал, что из-за повышения акцизов в России упал спрос на алкоголь.