Курсы валют на 19−21 апреля

Металлы
По данным на 01:41 аст 19 апреля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 5,10 доллара или 0,15% — до 3 341,30 доллара за тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,02%, достигнув отметки 32,54 доллара за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,01%, дойдя до уровня 4,70 доллара за фунт.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 332,55 тенге.
1 азербайджанский манат 307,91 тенге.
10 армянский драм 13,47 тенге.
1 белорусский рубль 159,79 тенге.
1 бразильский реал 89,88 тенге.
10 венгерских форинтов 14,57 тенге.
1 гонконгский доллар 67,24 тенге.
1 грузинский лари 192,09 тенге.
1 датская крона 79,51 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,09 тенге.
1 доллар США 521,90 тенге.
1 евро 593,50 тенге.
1 индийская рупия 6,11 тенге.
1000 иранский риал 12,40 тенге.
1 канадский доллар 376,63 тенге.
1 китайский юань 71,47 тенге.
1 кувейтский динар 1 702,66 тенге.
1 кыргызский сом 5,97 тенге.
1 малазийский ринггит 118,34 тенге.
1 мексиканский песо 26,49 тенге.
1 молдавский лей 30,57 тенге.
1 норвежская крона 49,88 тенге.
1 польский злотый 138,76 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,10 тенге.
1 российский рубль 6,39 тенге.
1 СДР 706,88 тенге.
1 сингапурский доллар 397,91 тенге.
1 таджикский сомони 48,78 тенге.
1 тайский бат 15,62 тенге.
1 турецкая лира 13,68 тенге.
100 узбекских сумов 4,05 тенге.
1 украинская гривна 12,60 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 692,77 тенге.
1 чешская крона 23,72 тенге.
1 шведская крона 54,30 тенге.
1 швейцарский франк 637,40 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,71 тенге.
100 южнокорейских вон 36,69 тенге.
1 японская иена 3,67 тенге.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 01:46 аст bitcoin торговался по 84 479,28 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,58%, а ее капитализация составила 1,7 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 592,44 долларов, прибавив в цене 0,43%. Капитализация этой криптовалюты составила 192,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,67 трлн долларов.