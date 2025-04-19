Курсы валют на 19−21 апреля

По данным на 01:41 аст 19 апреля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 5,10 доллара или 0,15% — до 3 341,30 доллара за тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,02%, достигнув отметки 32,54 доллара за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,01%, дойдя до уровня 4,70 доллара за фунт.