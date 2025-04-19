Эксперт Балынин рассказал, кого могут лишить пенсии

«Если хотя бы одно из условий не соблюдается, то в таком случае страховая пенсия не назначается. При этом гражданин может претендовать на назначение социальной пенсии по старости: она назначается в 65 лет женщинам и в 70 лет мужчинам», — уточнил экономист.