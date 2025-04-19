Эксперт Балынин рассказал, кого могут лишить пенсии

Получать страховую пенсию по старости россияне могут могут при одновременном выполнении трех условий, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Речь идет о достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин 1963 года рождения и моложе будет он составлять 65 лет, для женщин 1968 года рождения и моложе — 60 лет); наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа», — объяснил эксперт.
Балынин подчеркнул, что индивидуальные пенсионные коэффициенты и страховой стаж формируются только в том случае, если гражданин работает официально.
«Если хотя бы одно из условий не соблюдается, то в таком случае страховая пенсия не назначается. При этом гражданин может претендовать на назначение социальной пенсии по старости: она назначается в 65 лет женщинам и в 70 лет мужчинам», — уточнил экономист.
Ранее сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова рассказала aif.ru, какие категории пенсионеров могут получить дополнительные льготы и субсидии на оплату ЖКУ.