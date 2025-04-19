Цены на яйца в Казахстане продолжают дешеветь — Комитет торговли

Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале — 546 тенге, в марте — 536 тенге, а в апреле — 531 тенге.