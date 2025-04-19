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Цены на яйца в Казахстане продолжают дешеветь — Комитет торговли

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Цены на яйца в Казахстане продолжают дешеветь, заявил Комитет торговли со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Источник: Unsplash

С начала текущего года цены на яйцо снизились на 3,0%. Данный товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика — результат скоординированных усилий государства и бизнеса.

отметили в комитете

Также напомнили, что в феврале был подписан меморандум между Минторговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 — не более 55 тенге (10 центов) за штуку с учетом НДС.

В рамках соглашения также обеспечивается соблюдение предельной торговой надбавки и исключение дополнительных наценок, подчеркнули в комитете торговли.

Благодаря этим мерам, на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели (с 8 по 15 апреля) изменений не зафиксировано. Например, в январе текущего года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале — 546 тенге, в марте — 536 тенге, а в апреле — 531 тенге.

говорится в сообщении

Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

  • рис — снижение на 4,7% с начала года;
  • мука — на 1,8%;
  • гречневая крупа — на 0,3%.

Также стабильные цены на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки — по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%. В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи:

  • капусту — на 3,5%;
  • морковь — на 1,6%;
  • лук — на 1,8%;
  • картофель — на 1,7%.

Повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период, отметили в комитете торговли.