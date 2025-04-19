Луценко: россияне стали быстрее копить на квартиры из-за доступности жилья

«В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 ₽/мес., составит 5,6 года. Год назад этот срок был чуть больше — 5,9 года», — передает слова Луценко ТАСС. Он добавил, что такая тенденция связана с замедлением темпов роста цен на жилую недвижимость, в то время как зарплаты продолжают расти.