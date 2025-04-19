Зубец: компании ждут пасхальное перемирие как сигнал к возвращению в РФ

Западные компании ждут договоренностей по пасхальному перемирию на Украине, после этого они могут задуматься о возвращении в Россию. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил экономист Алексей Зубец.
«Если будет пасхальное перемирие, то тогда возврат западных компаний в Россию станет возможен. Если нет — то конфликт затянется на какое-то время. Переговоры идут, они довольно активны. Возврат западных компаний может быть отложен вплоть до следующего года, если перемирия не будет», — сказал Зубец.
По мнению экономиста, до тех пор, пока конфликт на Украине будет продолжаться, западные компании не будут задумываться о возвращении в Россию.
«Потому что есть санкции. Поэтому подождем, если будет перемирие, то тогда и будем говорить о перспективах возвращения западных компаний в Россию», — резюмировал экономист.
Ранее Зубец заявил, что цена возвращения IKEA в РФ очень высока.