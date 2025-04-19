Зубец: компании ждут пасхальное перемирие как сигнал к возвращению в РФ

«Если будет пасхальное перемирие, то тогда возврат западных компаний в Россию станет возможен. Если нет — то конфликт затянется на какое-то время. Переговоры идут, они довольно активны. Возврат западных компаний может быть отложен вплоть до следующего года, если перемирия не будет», — сказал Зубец.