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Зубец: компании ждут пасхальное перемирие как сигнал к возвращению в РФ

Санкции являются препятствием для возвращения в Россию, отметил экономист.

Источник: Аргументы и факты

Западные компании ждут договоренностей по пасхальному перемирию на Украине, после этого они могут задуматься о возвращении в Россию. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил экономист Алексей Зубец.

«Если будет пасхальное перемирие, то тогда возврат западных компаний в Россию станет возможен. Если нет — то конфликт затянется на какое-то время. Переговоры идут, они довольно активны. Возврат западных компаний может быть отложен вплоть до следующего года, если перемирия не будет», — сказал Зубец.

По мнению экономиста, до тех пор, пока конфликт на Украине будет продолжаться, западные компании не будут задумываться о возвращении в Россию.

«Потому что есть санкции. Поэтому подождем, если будет перемирие, то тогда и будем говорить о перспективах возвращения западных компаний в Россию», — резюмировал экономист.

Ранее Зубец заявил, что цена возвращения IKEA в РФ очень высока.