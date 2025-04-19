Товарооборот между Казахстаном и Африкой превысил 700 млн долларов

Отдельное внимание уделено вопросам транспортной взаимосвязанности. Казахстан обеспечивает 90% сухопутного транзита из Китая в Европу, а Бенин играет ключевую роль как ворота в Западную и Центральную Африку через порт Котону. В этой связи собеседники высказались за развитие связей в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Среднего коридора, включая проведение переговоров между транспортными ведомствами и логистическими компаниями двух стран.