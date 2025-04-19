Товарооборот между Казахстаном и Африкой превысил 700 млн долларов

В Астане прошли переговоры глав МИД Бенина и Казахстана — Олушегуна Аджади Бакари и Мурата Нуртлеу, на которых обсуждали экономическое и дипломатическое сотрудничество двух стран.
Это первый визит в истории двусторонних отношений, на встрече казахская сторона выразила готовность направить торговую миссию в Бенин.
В новых геополитических условиях Казахстан в своей экономической политике с африканским континентом во главу угла ставит равноправное и взаимовыгодное партнёрство. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Бенином в перспективных направлениях, таких как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.
Особое внимание расширению кооперации в стратегически важных отраслях — торговле, логистике и цифровизации. В контексте экспорта агропродукции обсуждались перспективы поставок зерна, муки, растительных масел, удобрений и органической продукции в Бенин. Стороны также обсудили возможности использования казахстанских услуг спутникового дистанционного зондирования Земли, которые могут быть полезны для нужд сельского хозяйства и геологоразведки Бенина.
Отдельное внимание уделено вопросам транспортной взаимосвязанности. Казахстан обеспечивает 90% сухопутного транзита из Китая в Европу, а Бенин играет ключевую роль как ворота в Западную и Центральную Африку через порт Котону. В этой связи собеседники высказались за развитие связей в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Среднего коридора, включая проведение переговоров между транспортными ведомствами и логистическими компаниями двух стран.
Высокий потенциал отмечен в сфере информационных технологий и цифровизации. В МИДе Казахстана подчеркнули готовность подписать с Бенином Дорожную карту по цифровому сотрудничеству и бенинские компании были приглашены присоединиться к «Astana Hub» — крупнейшему технопарку ІТ-стартапов в Центральной Азии.
По итогам встречи в целях дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим и дипломатическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Бенина.