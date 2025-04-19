В Узбекистане в этом году построят 1 тысячу 185 микроГЭС — подробности

Также в перспективе планируется использовать атомную энергетику в качестве одного из базовых источников. В настоящее время ведется работа над проектом по строительству маломощной атомной электростанции. Все этапы — от проектирования до запуска — будут проходить под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с применением лучших мировых практик и требований безопасности.