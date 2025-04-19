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В Приморье УК оштрафовали на 2,4 миллиона рублей

Выявленные нарушения в основном касались изменения платы за обслуживание и содержание общего имущества МКД.

Источник: Аргументы и факты

Шесть административных дел было заведено с начала этого года на управляющие компании. На 2,4 миллиона рублей Государственная жилищная инспекция Приморья оштрафовала УК.

С начала 2025 года было проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий. Суммарно 225 предостережений объявлено за нарушения у ТСЖ и управляющих компаний. При этом были заведены также 6 дел об административных правонарушениях.

В основном нарушения касались изменения платы за обслуживание, содержание общего имущества МКД, ремонтом и управлением зданий.

Параллельно специалисты сейчас контролируют качество предоставляемых коммунальных услуг, формирование средств на капитальные ремонты, соблюдение правил перепланировки помещений и вывоза мусора.