В Приморье УК оштрафовали на 2,4 миллиона рублей

Шесть административных дел было заведено с начала этого года на управляющие компании. На 2,4 миллиона рублей Государственная жилищная инспекция Приморья оштрафовала УК.
С начала 2025 года было проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий. Суммарно 225 предостережений объявлено за нарушения у ТСЖ и управляющих компаний. При этом были заведены также 6 дел об административных правонарушениях.
В основном нарушения касались изменения платы за обслуживание, содержание общего имущества МКД, ремонтом и управлением зданий.
Параллельно специалисты сейчас контролируют качество предоставляемых коммунальных услуг, формирование средств на капитальные ремонты, соблюдение правил перепланировки помещений и вывоза мусора.