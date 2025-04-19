Бывший гарнизон на Большом Уссурийском острове превратят в туристическую зону

Как сообщил главный архитектор региона Сергей Федоров на строительном форуме в Хабаровске, проект предусматривает сохранение и реконструкцию существующих зданий. Губернатор края Дмитрий Демешин настоял на том, чтобы не сносить казармы, жилые дома офицеров и клуб — сооружения хорошо сохранились и пригодны для ремонта.