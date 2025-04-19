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На Дону средняя стоимость продуктов для кулича выросла на 15%

Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Ростовском регионе в феврале 2025 года изготовление традиционного кулича обходилось в среднем в 252,5 ₽ Это на 14,9% превышает затраты на аналогичный набор продуктов в феврале 2024 года.

По мнению Алеси Новиковой, эксперта экономического управления Южного ГУ Банка России, основной причиной подорожания традиционного кулича стал скачок цен на творог и сливочное масло. По сравнению с 2023 годом, стоимость этих продуктов значительно выросла из-за увеличения производственных затрат, транспортных расходов и оплаты труда.