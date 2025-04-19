В Ростове максимальная зарплата инженера составила 170 тысяч рублей

В Ростове инженер-наладчик оборудования может зарабатывать до 170 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты сервиса SuperJob. В этом апреле работодатели предлагают подобную мотивацию специалистам в сфере производства ТНП.
В Москве же заявленный максимум для инженеров-наладчиков достигает 270 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 220 тысяч рублей.
В Ростове на самую высокую зарплату может рассчитывать специалист со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с опытом шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного оборудования и со стажем работы от трех лет.
При этом аналитики отметили, что у соискателей с высшим образованием больше шансов найти высокооплачиваемую работу, чем у людей, не имеющих диплома вуза.
— От 40 до 50 тысяч рублей обещают сотруднику с неполным высшим техническим образованием, — прокомментировали аналитики сервиса.