Соглашение о свободной торговле услугами послужит во благо ЕАЭС и СНГ — эксперты

Например, если смотреть на рынок СНГ, то в первую очередь стоит обратить внимание на Узбекистан с растущим населением И Казахстан мог бы экспортировать пшеницу, масломолочную продукцию, мясную И конечно есть еще серьезные вопросы, которые нужно решать. Это касается проблем льготных ресурсов прежде всего, энергетических проблем. Здесь Казахстан мог бы быть поставщиком угля, так как мы знаем, что сейчас отсутствует АЭС и Казахстан сам рассматривает строительство АЭС. Поэтому конечно поле взаимодействия совершенно очевидно.