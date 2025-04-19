Соглашение о свободной торговле услугами послужит во благо ЕАЭС и СНГ — эксперты

В интервью Sputnik они высказали свое мнение о значении документа и его пользе. Например, доктор исторических наук, завкафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Жибек Сыздыкова заявила, что уже давно необходимо развитие сотрудничества с сопредельными странами.
Например, если смотреть на рынок СНГ, то в первую очередь стоит обратить внимание на Узбекистан с растущим населением И Казахстан мог бы экспортировать пшеницу, масломолочную продукцию, мясную И конечно есть еще серьезные вопросы, которые нужно решать. Это касается проблем льготных ресурсов прежде всего, энергетических проблем. Здесь Казахстан мог бы быть поставщиком угля, так как мы знаем, что сейчас отсутствует АЭС и Казахстан сам рассматривает строительство АЭС. Поэтому конечно поле взаимодействия совершенно очевидно.
Еще очень важно то, что представители среднего и крупного бизнеса могут входить в качестве инвесторов на рынок СНГ, потому что теперь они знают о существовании законов, которые позволяют без опаски входить в ту или иную страну.
И вообще, Центральная Азия имеет много связывающих звеньев. Но к сожалению, они подзабыты. Необходимо обратить на это внимание, потому что воспитание поколений, которые могут найти общий язык, строить общее будущее СНГ, Евразийского пространства, это давно уже востребованный и очевидный шаг, который надо сделать. И огромный плюс.
Те преференции, которые появляются сейчас на рынке услуг Узбекистана, открывают серьезную дорогу и Казахстану.
Мне кажется, это такой очевидный шаг, который послужит во благо развитию ЕАЭС, СНГ и строительству будущей, как я надеюсь, единой Евразии.
Она напомнила, что Казахстан занимает девятое место в мире по территории и торговля важна не только для республики, но и для Центральной Азии. Например, торговля пшеницей, твердые сорта которой всегда ценились. И это повысило бы уровень благосостояния страны. То же самое и по животноводству.
Отдельным вопросом стоят экология и водные ресурсы.
Существует огромная проблема Арала. И две большие реки — Сырдарья и Амударья, без контактов и разрешения совместных вопросов, найти выход из этого кризиса сложно. И мне кажется, что казахстанские инвесторы наверно уже давно присматривались и обращали внимание на возможные совместные предприятия. Например, население Казахстана всего 20 миллионов, в Узбекистане — 37 млн, то есть, рабочие руки есть.
Еще плюс в том, что страны примыкали к Великому Шелковому пути. И умение контактировать и сотрудничество стран Центральной Азии осталось в исторической памяти.
И без понимания друг друга и культуры очень трудно продвинуться вперед, уверена эксперт. А потому, соглашение о свободной торговле услугами стран СНГ — это большое позитивное поле для сотрудничества. И это важно не только для Казахстана, но и например, для России. И возможно будет постепенное продвижение на общее Евразийское пространство. И это большой плюс со всех сторон, подчеркнула Сыздыкова.
В четверг сена Казахстана ратифицировал Соглашение о свободной торговле услугами стран СНГ. Согласно принятому документу, государства — участники Всемирной торговой организации (ВТО) обязуются предоставлять странам СНГ условия не менее благоприятные, чем в рамках их международных обязательств. В свою очередь, государства, не входящие в ВТО, будут предоставлять условия, соответствующие их законодательству на момент подписания соглашения.
Взаимная торговля услугами Казахстана с государствами СНГ в 2024 году составила 4,3 миллиарда долларов США. При этом казахстанский экспорт услуг достиг 2,2 миллиардов долларов, а импорт из стран СНГ — 2,1 миллиарда.