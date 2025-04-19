Трасса А-289 из Краснодара в Крым станет платной с 22 апреля

Трасса А-289 из Краснодара в Крым с 22 апреля станет платной, сообщает пресс-служба «Автодора».
Госкомпания «Автодор» приступила к обслуживанию участка федеральной трассы А-289, введенного в эксплуатацию в конце 2024 года. Согласно распоряжению правительства № 3688 ₽ от 11 декабря 2024 года будет взиматься плата за проезд по этой автодороге федерального значения.
Так, проезд от станицы Марьянской до Темрюка для легковушек обойдется в 750 рублей. За небольшие грузовики и микроавтобусы придется заплатить 1044 рубля, а за большегрузы — 1399 рублей. Проехать на фуре или большом автобусе обойдется в 2217 рублей.
Отмечается. Что на трассе установлено три рамки взимания платы, в случае поездки без пересечения рамок оплата не взимается. Более подробно с размерами платы за проезд по автодороге Краснодар — Керчь можно посмотреть здесь.
При этом существуют альтернативные маршруты к черноморскому побережью и Крымскому мосту. Они проходят через трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский, а также дорогу через Новомышастовскую и Темрюк.
Напомним, Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Адлера. Движение на автодороге Адлер — Красная Поляна запустят к началу туристического сезона.