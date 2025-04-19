Трасса А-289 из Краснодара в Крым станет платной с 22 апреля

Так, проезд от станицы Марьянской до Темрюка для легковушек обойдется в 750 рублей. За небольшие грузовики и микроавтобусы придется заплатить 1044 рубля, а за большегрузы — 1399 рублей. Проехать на фуре или большом автобусе обойдется в 2217 рублей.