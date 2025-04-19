В Свердловской области ремонтируют «Дороги Победы»

Серовский тракт, который в годы войны был Тагильским, соединял Нижний Тагил и Свердловск — два крупнейших индустриальных города региона. В областном центре круглые сутки делали зенитные и самоходные орудия, бронекорпуса, боеприпасы, танки различных типов, а также авиационные прицелы. А в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» было развёрнуто масштабное танковое производство. В год 80-летия Победы магистраль ждёт масштабное обновление. Там дорожники намерены отремонтировать семь участков. Из них на двух (между 114-м и 120-м, а также между 120-м и 130-м километрами) проведут капитальный ремонт.