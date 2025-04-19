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В Свердловской области ремонтируют «Дороги Победы»

По ним в военные годы перевозили технику и боеприпасы.

В Свердловской области в новом сезоне дорожники обновят трассы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. По этим дорогам перевозили оборудование эвакуированных предприятий, а также продукцию уральских заводов, сообщает департамент информполитики.

Серовский тракт, который в годы войны был Тагильским, соединял Нижний Тагил и Свердловск — два крупнейших индустриальных города региона. В областном центре круглые сутки делали зенитные и самоходные орудия, бронекорпуса, боеприпасы, танки различных типов, а также авиационные прицелы. А в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» было развёрнуто масштабное танковое производство. В год 80-летия Победы магистраль ждёт масштабное обновление. Там дорожники намерены отремонтировать семь участков. Из них на двух (между 114-м и 120-м, а также между 120-м и 130-м километрами) проведут капитальный ремонт.

Кроме того, будет отремонтирован и большой отрезок трассы в Сосьвинском и Серовском муниципальных округах, между 323-м и 352-м километрами. В Серове размещались семь эвакуированных предприятий, а также три эвакогоспиталя.

Три ремонтируемых участка тракта находятся в Невьянском городском округе. В Невьянске был крупнейший центр по производству боеприпасов. А Салдинский металлургический завод выпускал части корпусов снарядов для «Катюш». В Нижнесалдинском округе находится 15-километровый участок трассы Нижняя Салда — Алапаевск, который тоже будет отремонтирован.

«Дороги Победы» в 2025 году обновляют и в других частях области. В Артинском городском округе идёт ремонт двух мостов — через реки Боркотье и Бардым. Артинский район дал стране в военные годы семь Героев Советского Союза. А в сами Арти эвакуировали часть оборудования Подольского механического завода, известного всему СССР.