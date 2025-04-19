Михаил Мурашко, Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев открыли вторую очередь центра серийного производства СамГМУ

«Хочу поблагодарить министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, который всегда нас поддерживает, открывал два с половиной года назад первую очередь данного производства. Успехи Самарского медицинского университета — это работа профессорско-преподавательского состава и руководства, поддержка Министерства здравоохранения России, — сказал Вячеслав Федорищев. — Мы на этом не будем останавливаться, у нас большие планы. Сейчас открываем вторую очередь, уже обсуждаем третью. Она очень важная, перспективная. Уверен, что будет поддержка Правительства России. Многие программы Минпромторга, национальный проект по биотехнологиям, который разрабатывается, позволят здесь развивать по-настоящему передовые, не только в России, но и в мире технологии».