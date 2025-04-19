В отношении супруги пермского аптекаря начата процедура банкротства

Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать несостоятельным ИП Марию Годовалову 9 сентября. Ранее управляющий ООО в рамках банкротного дела признал незаконной сделку компании с ИП Годоваловой. Было установлено, что 4 октября 2023 года ООО «Годовалов» перечислило в пользу супруги директора 5 млн руб. Основанием перевода денежных средств стало «перечисление за аренду, без НДС». Согласно материалам дела, ООО «Годовалов» включено в реестр кредиторов. Сумма требований составляет 6,01 млн руб., из которых 5 млн — основной долг, и 1,01 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами.