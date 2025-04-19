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Минтруда рассказало, какие выплаты положены работникам в командировке

Минтруда рассказал нюансы выплат работникам в командировке.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали нюансы выплат для тех работников, кто всегда в разъездах.

Речь идет о работниках, чья деятельность связана с разъездами, вахтовым методом или выполнением задач вне места жительства.

Минтруда сообщает, что размер компенсаций не может превышать размер суточных, установленных для командировок (как по Беларуси, так и за границей).

Следует знать, что конкретную сумму определяет работодатель в локальных документах.

«Выплаты производятся за каждый день нахождения в другой местности, включая дни дороги. Но не выплачиваются за дни, когда работник не выезжал за пределы населенного пункта», — рассказали в Минтруда.

Еще обратили внимание на то, что при болезни в период работы в другой местности выплаты продолжаются, пока работник не сможет вернуться или приступить к обязанностям.

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