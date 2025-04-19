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Волгоградским пенсионерам перечислят майские выплаты досрочно

Об этом сообщает СФР.

Социальный фонд России скорректировал расписание пенсионных выплат для жителей Волгоградской области в связи с предстоящими майскими праздниками. Согласно новому графику, пенсии, которые должны были выплачиваться с 1 по 4 мая, будут перечислены единовременно 30 апреля.

Пенсионные выплаты за период 5—11 мая поступят на счета получателей досрочно — с 5 по 7 мая. Стандартный график выплат восстановится после праздников, начиная с 11 мая.

Основная масса пенсионеров Волгоградской области, а это около 78% получателей, пользуется банковскими картами для получения выплат. Остальные 22% предпочитают получать пенсии традиционным способом — через отделения «Почты России».