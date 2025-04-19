Волгоградским пенсионерам перечислят майские выплаты досрочно

Социальный фонд России скорректировал расписание пенсионных выплат для жителей Волгоградской области в связи с предстоящими майскими праздниками. Согласно новому графику, пенсии, которые должны были выплачиваться с 1 по 4 мая, будут перечислены единовременно 30 апреля.