Волгоградским пенсионерам перечислят майские выплаты досрочно

Социальный фонд России скорректировал расписание пенсионных выплат для жителей Волгоградской области в связи с предстоящими майскими праздниками. Согласно новому графику, пенсии, которые должны были выплачиваться с 1 по 4 мая, будут перечислены единовременно 30 апреля.
Пенсионные выплаты за период
Основная масса пенсионеров Волгоградской области, а это около 78% получателей, пользуется банковскими картами для получения выплат. Остальные 22% предпочитают получать пенсии традиционным способом — через отделения «Почты России».