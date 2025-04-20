Экономист Федоров: ключевая ставка на заседании ЦБ 25 апреля может быть снижена

— У Банка России сейчас есть запас около 2% на понижение ключевой, исходя из текущей инфляции, динамике ставок и инфляционных ожиданий. На наш взгляд, было бы логичным шагом снизить ключевую на 1 процентный пункт в апреле с сохранением жесткого сигнала, — сказал он РИАМО.