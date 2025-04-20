Экономист Федоров: ключевая ставка на заседании ЦБ 25 апреля может быть снижена

25 апреля ЦБ проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки. Мнения экспертов по этому вопросу расходятся, одни полагают, что показатель останется на прежнем уровне в 21%. А вот экономист Илья Федоров уверен, что ставка может пойти вниз.
Ситуация стабильна и регулятор даст сигнал рыку, что может быть послабление. По итогам первого квартала инфляция снижается, а вот стагнация кредитования продолжается. Все это происходит на фоне замедления бюджетных расходов.
Рубль за последние месяцы укрепился. Но пока сохраняются негативные факторы — это санкции, цен на экспорт.
— У Банка России сейчас есть запас около 2% на понижение ключевой, исходя из текущей инфляции, динамике ставок и инфляционных ожиданий. На наш взгляд, было бы логичным шагом снизить ключевую на 1 процентный пункт в апреле с сохранением жесткого сигнала, — сказал он РИАМО.
По прогнозам эксперта, к концу года ставка может упасть до 17,5%.
Экс-глава Банка России Сергей Дубинин в беседе с Газета.ru отмел, что скорее всего ставка будет сохранена на прежнем уровне в 21%.
К концу года будет реализовываться сценарий «мягкой посадки»: инфляцию удастся удержать на отметке 6,5−7%, пишет 360.ru.
Тем временем, банк России может увеличить ключевую ставку, если динамика дезинфляции не достигнет цели по инфляции в 4%, пишет Life.ru.