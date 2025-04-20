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Экономист Федоров: ключевая ставка на заседании ЦБ 25 апреля может быть снижена

По итогам года эксперты прогнозируют снижение ставки до 17−18%

Источник: Комсомольская правда

25 апреля ЦБ проведет очередное заседание по вопросу ключевой ставки. Мнения экспертов по этому вопросу расходятся, одни полагают, что показатель останется на прежнем уровне в 21%. А вот экономист Илья Федоров уверен, что ставка может пойти вниз.

Ситуация стабильна и регулятор даст сигнал рыку, что может быть послабление. По итогам первого квартала инфляция снижается, а вот стагнация кредитования продолжается. Все это происходит на фоне замедления бюджетных расходов.

Рубль за последние месяцы укрепился. Но пока сохраняются негативные факторы — это санкции, цен на экспорт.

— У Банка России сейчас есть запас около 2% на понижение ключевой, исходя из текущей инфляции, динамике ставок и инфляционных ожиданий. На наш взгляд, было бы логичным шагом снизить ключевую на 1 процентный пункт в апреле с сохранением жесткого сигнала, — сказал он РИАМО.

По прогнозам эксперта, к концу года ставка может упасть до 17,5%.

Экс-глава Банка России Сергей Дубинин в беседе с Газета.ru отмел, что скорее всего ставка будет сохранена на прежнем уровне в 21%.

К концу года будет реализовываться сценарий «мягкой посадки»: инфляцию удастся удержать на отметке 6,5−7%, пишет 360.ru.

Тем временем, банк России может увеличить ключевую ставку, если динамика дезинфляции не достигнет цели по инфляции в 4%, пишет Life.ru.