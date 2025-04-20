Челябинские школьники летом смогут заработать 11 тысяч рублей в месяц

Участников обеспечат униформой, защитными перчатками, мешками для мусора и другим инвентарем. Трудовые отношения оформляются официально: заключается срочный договор с соблюдением норм ТК РФ. График работы зависит от сезона. В летний период трудится придется в течение месяца — 5 дней в неделю по 3 часа в день. Осенью работа займет две недели — 5 дней в неделю по 2 часа в день.