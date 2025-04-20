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Челябинские школьники летом смогут заработать 11 тысяч рублей в месяц

В летние каникулы подростки могут принять участие в трудовых отрядах.

Программа, рассчитанная на 1600 несовершеннолетних, организуется на базе образовательных и специализированных учреждений для молодежи. Об этом шла речь на выездном заседании постоянной комиссии Челябинской городской Думы по социальной политике.

Основные направления деятельности включают благоустройство социально значимых объектов; помощь ветеранам, пожилым и одиноким гражданам; организацию досуга для населения.

Участников обеспечат униформой, защитными перчатками, мешками для мусора и другим инвентарем. Трудовые отношения оформляются официально: заключается срочный договор с соблюдением норм ТК РФ. График работы зависит от сезона. В летний период трудится придется в течение месяца — 5 дней в неделю по 3 часа в день. Осенью работа займет две недели — 5 дней в неделю по 2 часа в день.

Зарплату начислят пропорционально МРОТ (9066,65 ₽). Дополнительно Центр занятости предоставит материальную поддержку в 2029 ₽ Получается, что общий доход подростка за летний период составит почти 11,1 тысячи руб.