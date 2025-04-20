Перестают платить: массовое закрытии банков предрёк экономист

На сегодняшний день многие отечественные банки оказались в достаточно сложной ситуации — значительное число их клиентов из числа коммерческих компаний утратило возможность обслуживать свои кредиты.

О том, что различные предприятия массово перестают платить по своим долгам, в эфире YouTube-канала «Авангард» заявил известный экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в ближайшее время текущая ситуация может привести к массовым банкротствам среди предпринимателей. Многие компании начнут объявлять себя финансово несостоятельными, и все их долги будут заморожены.

Для банков, предоставивших кредиты этим компаниям, это означает отсутствие возврата средств, выданных малому и среднему бизнесу. Это обстоятельство может поставить под угрозу само существование кредитных организаций.

Если на рынке начнёт действовать «принцип домино», при котором закрытие одного банка повлечёт за собой падение нескольких других, то в скором времени в России может остаться не более 100 банков, считает эксперт.

«Массовое закрытие банков может привести к кардинальному изменению всей экономической модели России», — подытожил Катасонов.