На Южном Урале на развитие транспорта потратят 7 миллиардов рублей

Основная часть средств будет направлена на создание и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры в муниципалитетах, а также организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Деньги также понадобятся на научно-исследовательские работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана развития транспорта. Еще они потребуются для реализации инфраструктурных проектов, включая обновление троллейбусной сети.