Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале на развитие транспорта потратят 7 миллиардов рублей

В 2025 году бюджетные расходы Челябинской области на решение транспортных вопросов составят 7 млрд рублей. Такая информация была озвучена на комитете Законодательного собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Источник: Южноуральская панорама

Основная часть средств будет направлена на создание и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры в муниципалитетах, а также организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Деньги также понадобятся на научно-исследовательские работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана развития транспорта. Еще они потребуются для реализации инфраструктурных проектов, включая обновление троллейбусной сети.

В рамках транспортной реформы уже закуплен новый подвижной состав для общественного транспорта, организованы муниципальные и межмуниципальные маршруты с регулируемыми тарифами, отремонтировано 8 автовокзалов и создано 300 объектов транспортной инфраструктуры. Также предоставлялись субсидии на пригородные железнодорожные и авиаперевозки.

В сфере пригородного железнодорожного сообщения планируется усилить динамику развития: на маршруты выйдут 72 электропоезда, включая современные модели «Ласточка», «Финист» и «Орлан». В текущем году продолжится программа обновления подвижного состава для повышения качества услуг.

Как подчеркнул председатель комитета ЗСО Павел Шиляев, работа по совершенствованию транспортной системы региона, включая развитие агломерации и пригородных перевозок, остается приоритетом для профильных ведомств.