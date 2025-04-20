На Южном Урале на развитие транспорта потратят 7 миллиардов рублей

Основная часть средств будет направлена на создание и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры в муниципалитетах, а также организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Деньги также понадобятся на научно-исследовательские работы по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана развития транспорта. Еще они потребуются для реализации инфраструктурных проектов, включая обновление троллейбусной сети.
В рамках транспортной реформы уже закуплен новый подвижной состав для общественного транспорта, организованы муниципальные и межмуниципальные маршруты с регулируемыми тарифами, отремонтировано 8 автовокзалов и создано 300 объектов транспортной инфраструктуры. Также предоставлялись субсидии на пригородные железнодорожные и авиаперевозки.
В сфере пригородного железнодорожного сообщения планируется усилить динамику развития: на маршруты выйдут 72 электропоезда, включая современные модели «Ласточка», «Финист» и «Орлан». В текущем году продолжится программа обновления подвижного состава для повышения качества услуг.
Как подчеркнул председатель комитета ЗСО Павел Шиляев, работа по совершенствованию транспортной системы региона, включая развитие агломерации и пригородных перевозок, остается приоритетом для профильных ведомств.