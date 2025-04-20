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Готовьтесь платить больше: власти урезают нормы беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа

Vaib.uz (Узбекистан. 20 апреля). Ну что, любители онлайн-шопинга и заграничных поездок — у нас для вас «приятные» новости. С 1 мая в Узбекистане вступают в силу новые, заметно ужесточённые лимиты на беспошлинный ввоз товаров. Как говорится, праздник закончился.

Источник: Vaib.Uz

Теперь при въезде в страну на самолёте вы сможете привезти с собой товаров на сумму не более 1000 долларов. Напомним, раньше эта планка была в два раза выше — 2000 долларов.

Железнодорожный и речной транспорт? Тоже не порадуем: лимит снижен с 1000 до 500 долларов. А вот для тех, кто пересекает границу на автомобиле или пешком, всё осталось на прежнем уровне — 300 долларов.

Но и это ещё не всё. С 20 июля добавляется ещё одно ограничение: воспользоваться нормой беспошлинного ввоза при пересечении границы можно будет только при условии, что вы находились за пределами страны минимум 2 дня — если пересекали границу пешком, на поезде или на машине, или 3 дня — если возвращаетесь авиарейсом.

Так что о поездках «туда-обратно» в Шымкент за бытовой техникой или смартфонами можно начинать забывать — иначе заплатите пошлину, как за коммерческий ввоз.

И напоследок — вишенка на торте. Если вы заказывали товары из-за рубежа через международные курьерские службы, например, с AliExpress или других маркетплейсов, — теперь вместо 1000 долларов в квартал, вам разрешат получать посылки только на 200 долларов в месяц. Не больше.

Официальная логика властей, как обычно, сводится к следующим аргументам: борьба с теневым ввозом, защита местного производителя, упорядочивание импорта, пополнение бюджета. Но по факту — это удар по карману обычных граждан, особенно на фоне все более ощутимого роста цен и стремления людей покупать качественные и доступные товары там, где это действительно выгодно.

Добро пожаловать в новый шопинг-режим.