Готовьтесь платить больше: власти урезают нормы беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа

Теперь при въезде в страну на самолёте вы сможете привезти с собой товаров на сумму не более 1000 долларов. Напомним, раньше эта планка была в два раза выше — 2000 долларов.
Железнодорожный и речной транспорт? Тоже не порадуем: лимит снижен с 1000 до 500 долларов. А вот для тех, кто пересекает границу на автомобиле или пешком, всё осталось на прежнем уровне — 300 долларов.
Но и это ещё не всё. С 20 июля добавляется ещё одно ограничение: воспользоваться нормой беспошлинного ввоза при пересечении границы можно будет только при условии, что вы находились за пределами страны минимум 2 дня — если пересекали границу пешком, на поезде или на машине, или 3 дня — если возвращаетесь авиарейсом.
Так что о поездках «туда-обратно» в Шымкент за бытовой техникой или смартфонами можно начинать забывать — иначе заплатите пошлину, как за коммерческий ввоз.
И напоследок — вишенка на торте. Если вы заказывали товары из-за рубежа через международные курьерские службы, например, с AliExpress или других маркетплейсов, — теперь вместо 1000 долларов в квартал, вам разрешат получать посылки только на 200 долларов в месяц. Не больше.
Официальная логика властей, как обычно, сводится к следующим аргументам: борьба с теневым ввозом, защита местного производителя, упорядочивание импорта, пополнение бюджета. Но по факту — это удар по карману обычных граждан, особенно на фоне все более ощутимого роста цен и стремления людей покупать качественные и доступные товары там, где это действительно выгодно.
Добро пожаловать в новый шопинг-режим.