Готовьтесь платить больше: власти урезают нормы беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа

Но и это ещё не всё. С 20 июля добавляется ещё одно ограничение: воспользоваться нормой беспошлинного ввоза при пересечении границы можно будет только при условии, что вы находились за пределами страны минимум 2 дня — если пересекали границу пешком, на поезде или на машине, или 3 дня — если возвращаетесь авиарейсом.