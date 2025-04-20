В Прикамье планируют увеличить посевные площади

Как сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин, посевные площади в этом году увеличатся почти на 2 тысячи гектаров. Он отметил, что посевная обеспечена техникой и семенами, удобрениями, средствами защиты растений. Теперь важно своевременно сконцентрировать все ресурсы. По данным минсельхоза, бюджетная подд6ержка сельхозпроизводителей составляет 1,5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд уже поступили аграриям к середине апреля, чтобы они могли подготовиться к весенне-полевым работам. На данный момент готовность техники составляет 87%.