Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье планируют увеличить посевные площади

Как сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин, посевные площади в этом году увеличатся почти на 2 тысячи гектаров.

Как сообщил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин, посевные площади в этом году увеличатся почти на 2 тысячи гектаров. Он отметил, что посевная обеспечена техникой и семенами, удобрениями, средствами защиты растений. Теперь важно своевременно сконцентрировать все ресурсы. По данным минсельхоза, бюджетная подд6ержка сельхозпроизводителей составляет 1,5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд уже поступили аграриям к середине апреля, чтобы они могли подготовиться к весенне-полевым работам. На данный момент готовность техники составляет 87%.