На содержание дорог в центре Казани потратят 538,1 миллиона рублей

В Вахитовском и Приволжском районах Казани на содержание дорог в порядке потратят 538,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок. В его техзадании прописано, что будущий подрядчик должен обслуживать как дороги общего пользования, так и внутриквартальные, а также пешеходные улицы, в том числе Баумана и Петербургскую. В итоге выходит, что работы до конца этого года нужно будет проводить на площади более 7,4 миллиона квадратных метров.