Житель Прикамья отсудил 280 тысяч рублей у маркетплейса за отмену заказа

Житель Пермского края отсудил больше 280 тысяч рублей у маркетплейса за отменённый заказ, сообщает Кунгурский городской суд.
Конфликт между прикамцем и торговой площадкой возник ещё в 2023 году. Весной мужчина купил через одно из приложений ноутбук за 49 тысяч рублей. Покупатель полностью оплатил товар, но после этого продавец решил отменить заказ и вернул деньги обратно. Через некоторое время стоимость ноутбука выросла почти в четыре раза — до 175 тысяч рублей.
Раздосадованный житель Пермского края решил обратиться к продавцу с претензией и попросил оплатить убытки, которые появились из-за отказа выполнять договор купли-пропажи. На претензию маркетплейс не ответил.
Тогда мужчина решил обратиться в суд. Инстанция согласилась с тем, что договор не был исполнен и товар не передан мужчине. В пользу прикамца было решено взыскать 125,8 тысячи рублей разницы в стоимости, 56,6 тысячи рублей неустойки, пять тысяч рублей за моральный вред и штраф в 93,7 тысячи рублей. Кроме того, торговой площадке будет необходимо оплатить государственную пошлину.