Житель Прикамья отсудил 280 тысяч рублей у маркетплейса за отмену заказа

Конфликт между прикамцем и торговой площадкой возник ещё в 2023 году. Весной мужчина купил через одно из приложений ноутбук за 49 тысяч рублей. Покупатель полностью оплатил товар, но после этого продавец решил отменить заказ и вернул деньги обратно. Через некоторое время стоимость ноутбука выросла почти в четыре раза — до 175 тысяч рублей.