В автокредиты подсаживают детей

Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщил «Ъ» министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах презентации новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — на заводе компании в Тольятти. «Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — добавил он. На презентации Lada Iskra господин Алиханов отметил, что расширить программу поручил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Предложение о возвращении этой категории внес АвтоВАЗ, рассказал журналистам президент компании Максим Соколов. Заработать мера может до конца апреля, надеется топ-менеджер. На вопрос «Ъ» о льготных кредитах на Lada Iskra в АвтоВАЗе сказали, что модель обладает достаточным уровнем локализации для включения в программу.
Семьи с детьми были исключены из программы льготного автокредитования в 2023 году, тогда в список были другие добавлены категории, которые «наиболее остро нуждались в господдержке».
Согласно действующим правилам, оформление льготного кредита доступно работникам образования, медицинских учреждений, участникам и членам семей участников СВО, лицам с ограниченными возможностями, а также семьям с ребенком, живущим на Дальнем Востоке.
Для бензиновых автомобилей, произведенных в России, базовая скидка по программе составляет 20% от его стоимости, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Машина должна стоить до 2 млн руб. и набирать не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства № 719.
Сегодня такому требованию соответствуют модели Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 тонны), а также «Москвич-3». До 2025 года в список входил китайский Haval Jolion, выпускающийся в Тульской области, однако модель выпала из программы, недобрав необходимое количество баллов, уточняют собеседники «Ъ». На электромобили требования по минимальному уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah (машины производства липецкого «Моторинвеста») и модель «Амберавто А5», выпускающаяся на калининградском «Автоторе».
В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится. «Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок, но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть», — считает господин Алиханов.
По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей в России стали сокращаться в годовом выражении с февраля.
Причинами падения аналитики называют высокие кредитные ставки, выбранный в прошлом году спрос и ожидания возврата ряда иностранных брендов.
В марте, вопреки надеждам дилеров на сезонный рост продаж, рынок просел на 45,5%. Исходя из итогов первого квартала «Автостат» ухудшил свой прогноз по спросу на новые легковые автомобили в этом году: теперь даже оптимистичный сценарий подразумевает падение продаж. Согласно базовому прогнозу, рынок по итогам года снизится на 12%, до 1,38 млн штук. Предыдущий базовый прогноз агентства предполагал падение на 10%.
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, возвращение категории семей с детьми в программу льготных автокредитов подстегнет спрос на авторынке. Эксперт отмечает, что граждане активно интересуются и ждут этой меры. «Практика показывает, что льготное автокредитование повышает трафик в автосалонах. В частности, в дилерских центрах Lada трафик покупателей увеличивается в два раза», — напоминает господин Кадаков, уточняя, что эффективность программы будет зависеть от объема выделенных средств. В бюджете на финансирование льготного автокредитования в 2025 году выделено более 60 млрд руб.