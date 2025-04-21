В автокредиты подсаживают детей

Сегодня такому требованию соответствуют модели Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 тонны), а также «Москвич-3». До 2025 года в список входил китайский Haval Jolion, выпускающийся в Тульской области, однако модель выпала из программы, недобрав необходимое количество баллов, уточняют собеседники «Ъ». На электромобили требования по минимальному уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah (машины производства липецкого «Моторинвеста») и модель «Амберавто А5», выпускающаяся на калининградском «Автоторе».