Импортеры оценили, как антироссийские санкции влияют на поставки кофе

«В индустрии кофе есть свои нюансы, но санкции не сильно повлияли на наш импорт. Дело в том, что с платежами все равно есть свои трудности, но у нас уже большой опыт с привозом других товаров, и не видим никакого барьера в импорте кофе», — пояснил в беседе с РИА Новости Давид на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве.