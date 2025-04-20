Банкротства физлиц в России выросли на 35%

«За первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными 120,99 тысячи человек (рост на 34,8% год к году). В январе — марте через обращение в МФЦ граждане начали 15,65 тысячи внесудебных процедур. Показатель на 24% превышает данные аналогичного периода 2024 года», — пояснил Алексей Юхнин в беседе с «Коммерсантом».