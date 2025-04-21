В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спрос на российскую косметику в Казахстане подскочил вдвое: поставки средств по уходу за собой, декоративной косметики и парфюма из РФ в соседнюю республику в феврале в годовом выражении подскочили почти вдвое — до 20,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахской таможни.
Наибольшая доля в российских отгрузках указанных товаров в Казахстан в конце зимы пришлась на средства для волос — различные лаки и шампуни (47%). На втором месте и почти сопоставимой по объемам в деньгах была косметика (46%) — средства для макияжа, ухода за кожей, для маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.
Российский экспорт занимает довольно заметную долю на рынке красоты Казахстана — страна обеспечивает больше трети импорта республики.
Активно Россия поставляет Казахстану и другие средства ухода за собой, не относящиеся к косметическим. Например, больше трети казахского импорта средств гигиены для полости рта и столько же — средств для эпиляции, составов для принятия ванн было отгружено в феврале из России.