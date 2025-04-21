В Казахстане подскочил спрос на российскую косметику

Наибольшая доля в российских отгрузках указанных товаров в Казахстан в конце зимы пришлась на средства для волос — различные лаки и шампуни (47%). На втором месте и почти сопоставимой по объемам в деньгах была косметика (46%) — средства для макияжа, ухода за кожей, для маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.