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McDonald’s, IKEA, Zara и Bershka готовятся к возвращению в Россию

Быстрее всех способен вернуться McDonald’s.

Источник: Аргументы и факты

McDonald’s, IKEA, а также модные бренды Zara и Bershka могут возобновить работу в России в обозримом будущем. Как отмечают эксперты, опрошенные ТАСС, вероятность возвращения этих компаний достаточно велика, однако сроки могут растянуться.

По их мнению, быстрее всех способен вернуться McDonald’s благодаря ранее заключенному соглашению о праве на обратный выкуп активов.

Ситуация с брендами Inditex — Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti — осложняется необходимостью повторной аренды или выкупа торговых помещений. IKEA же, по мнению специалистов, начнет фактически с нуля, так как большая часть ее магазинов уже сменила владельцев.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks, производитель самолетов Boeing и энергетический трейдер Gunvor могут вернуться в РФ вслед за итальянской компанией Ariston.