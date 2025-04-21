McDonald’s, IKEA, Zara и Bershka готовятся к возвращению в Россию

McDonald’s, IKEA, а также модные бренды Zara и Bershka могут возобновить работу в России в обозримом будущем. Как отмечают эксперты, опрошенные ТАСС, вероятность возвращения этих компаний достаточно велика, однако сроки могут растянуться.
По их мнению, быстрее всех способен вернуться McDonald’s благодаря ранее заключенному соглашению о праве на обратный выкуп активов.
Ситуация с брендами Inditex — Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti — осложняется необходимостью повторной аренды или выкупа торговых помещений. IKEA же, по мнению специалистов, начнет фактически с нуля, так как большая часть ее магазинов уже сменила владельцев.