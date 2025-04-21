В 2024 году рост реальной зарплаты составил 9,1% Министерство экономики и развития России представили прогноз развития зарплат в 2025 году. Согласно плану, рост должен составить с 6,8% до 7%. Об этом рассказал представитель министерства. «На горизонте 2025 года и дальше на прогнозном горизонте закладываем постепенное замедление темпов роста заработных плат и доходов в реальном выражении. Темпы роста все равно остаются очень высокими, но при этом они меньше, чем были в 2024 году», — заявил представитель Минэкономразвития. Согласно плану, в 2026 году рост реальных зарплат у россиян составит 5,7%, в 2027 — 4,1%, а в 2028 — 3,2% соответственно. Реальной заработной платой называют среднюю зачисленную заработную плату, которая скорректирована под уровень инфляции. Ранее сообщалось, что в начале 2025 года средний уровень предлагаемых зарплат в России вырос с 65,4 до 77,2 тысячи рублей, что стало максимальным темпом роста за последние шесть лет. Согласно исследованию HeadHunter, медианная зарплата увеличилась на 18%, а в отдельных сферах, таких как страхование и консалтинг, рост составил до 34%. Большинство работодателей также планируют дальнейшее повышение окладов в 2025 году.