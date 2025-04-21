МЭР: экспорт РФ сократится к 2025 году и значительно вырастет к 2028 году

Ранее, в марте 2025 года, несмотря на снижение мировых цен на нефть, доходы России от экспорта нефти увеличились на 700 млн долларов и составили 14,3 млрд долларов, согласно данным Международного энергетического агентства. При этом общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов оставался ниже показателей марта прошлого года, а экспорт нефтепродуктов снизился.