Глава «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал льготные автокредиты для семей с детьми

«Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем её снова возобновить. Я надеюсь, что решение правительства и касса Минпромторга по этому виду бюджетных расходных обязательств уже находится в завершающей стадии решения», — сказал Соколов.
Напомним, программа «Семейный автомобиль» предполагает субсидирование покупки машин для семей с детьми. На данный момент такую помощь могут получить семьи с детьми только на Дальнем Востоке. Кроме того, льгота доступна медицинским работникам, педагогам, участникам СВО и их семьям, а также гражданам с инвалидностью. Стандартная скидка составляет 20%, дальневосточная — 25%.
А ранее стало известно, что в 2024 году россияне чаще всего использовали японские автомобили в качестве залога по автокредитам. Но автомобили Lada по-прежнему занимают первое место в индивидуальном зачете — с начала 2024 года они остаются наиболее востребованными для обеспечения автозаймов.