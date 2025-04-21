Глава «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал льготные автокредиты для семей с детьми

«Такая мера была уже в поддержке, потом она была сокращена. Сейчас мы предлагаем её снова возобновить. Я надеюсь, что решение правительства и касса Минпромторга по этому виду бюджетных расходных обязательств уже находится в завершающей стадии решения», — сказал Соколов.