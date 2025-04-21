Минэкономики повысило прогноз роста промпроизводства в России на 2025 год

«В проекте прогноза предполагается рост промышленного производства в 2024 году на 2,6%, в 2025 году — на 2,6%, в 2026 году — на 2,9%. А в 2027 и 2028 годах — на 2,8% ежегодно», — сообщил представитель Минэкономразвития РИА Новости. Он уточнил, что осенью министерство ожидало менее значительный прирост: в текущем году на 2%, в 2026 и 2027 годах — на 2,4% и 2,6% соответственно.