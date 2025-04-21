Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в 7,6% в 2025 году

По его данным, прогноз инфляции на 2025 год вырос до 7,6%. Это почти на 2% меньше, чем по итогам 2024 года. В Министерстве ожидают еще более явного снижения. К 2026 году, по словам представителя, инфляция может остановиться на отметке 4%.