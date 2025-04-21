Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в 7,6% в 2025 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве экономического развития России ранее сообщали о прогнозируемой на 2025 год инфляции в 4,5%. Однако по истечению первых месяцев года вероятный процентный уровень повысили. Об этом заявил представитель Минэкономразвития в беседе с журналистами.

По его данным, прогноз инфляции на 2025 год вырос до 7,6%. Это почти на 2% меньше, чем по итогам 2024 года. В Министерстве ожидают еще более явного снижения. К 2026 году, по словам представителя, инфляция может остановиться на отметке 4%.

«На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого — начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России — 7−8%», — рассказали в Минэкономразвития.

Доллар как мировая валюта, тем временем, рискует утратить стабильность. Всё из-за введения Вашингтоном повышенных импортных тарифов.