Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в 7,6% в 2025 году

В Министерстве экономического развития России ранее сообщали о прогнозируемой на 2025 год инфляции в 4,5%. Однако по истечению первых месяцев года вероятный процентный уровень повысили. Об этом заявил представитель Минэкономразвития в беседе с журналистами.
По его данным, прогноз инфляции на 2025 год вырос до 7,6%. Это почти на 2% меньше, чем по итогам 2024 года. В Министерстве ожидают еще более явного снижения. К 2026 году, по словам представителя, инфляция может остановиться на отметке 4%.
«На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого — начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России — 7−8%», — рассказали в Минэкономразвития.
Доллар как мировая валюта, тем временем, рискует утратить стабильность. Всё из-за введения Вашингтоном повышенных импортных тарифов.