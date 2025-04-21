В Минэкономразвития сделали прогноз по безработице в России

«Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте», — отметил представитель Минэкономразвития РИА Новости. Спикер добавил, что на рынке труда снижается острая потребность в дополнительных кадрах. Не смотря на это, общее количество вакансий остается высоким, однако оно уменьшилось по сравнению с пиковыми значениями середины прошлого года.